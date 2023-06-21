سمير صبرى: الرئيس السيسى يحرص بكل مناسبة عن دعم المستثمرين والقطاع الخاص

قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إننا نشاهد دفعة قوية لمناخ الاستثمار في مصر، وكل مناسبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن دعم المستثمرين والقطاع الخاص؛ ليكون لدينا مناخ ملائم لمناسبة حجم الاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc، أن الحكومة قامت اليوم بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، يجعل هناك حياد تنافسي.

وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين العرب والأجانب، يريدون زيارة مصر ليروا ما يحدث فيها من إنجازات، مؤكدًا أن تحديد سعر الصرف في بعض المشروعات عائق، والأخرى يكون ميزة لأن المستثمر الأجنبي يدخل مصر ويقيم الدولار، ويكون مستفيدا من قيمة الانخفاض في الجنيه المصري، وهذا أعطى للشركات الأجنبية ميزة، لأنهم يرون أن هذا الرقم العادل بالمعادلات الدولية.

لقاء الرئيس مع شركات فرنسية ترغب بالاستثمار في مصر

وتابع، أن الرئيس في مؤتمر الشباب قال لا مساس بسعر الصرف؛ لأنه أمن قومي وهذه الرسالة تمت ترجمتها سريعًا، مؤكدًا أن الرئيس اليوم التقى بأكثر الشركات الفرنسية الضخمة في مجال اللوجستيات والنقل، والتي تريد أن تأتي لمصر وتستثمر فيها.