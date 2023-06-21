ممثل الحزب الشعبى الجمهورى: الحوار الوطنى يناقش كيفية تطوير الصناعة المصرية

قال النائب مجدي الوليلي ممثل الحزب الشعب الجمهوري، إن الجلسة الحوار الوطني في المحور الاقتصادي كانت جلسة مشتركة ما بين جلسة الاستثمار وجلسة الصناعة، وكيفية تعميق الصناعة في مصر، وذكر أنه تناول العديد من التحديات وتم رصدها وتقديم العديد من التوصيات التي تدير حزمة من الحوافز المطلوبة الإقبال الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن تلك الحوافز جعلت الاستثمار الأجنبي يزاد في بعض الدول، لذلك قدمنا مقترحا بتقديم حزم من الحوافز والإعفاءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأوضح أنه تحدث عن عملية التصدير كونها من أهم عوامل التنمية الاقتصادية المصري، وكيفية الوقوف على قطاعات بعينيها يتم تبنيها ودراستها بشكل مستفيد مثل القطاعات الكيماوية والقطاعات الصناعية الغذائية، وكيفية الاستفادة منهم بوضع قيمات مضافة، والاستفادة من الخامات المتاحة وتحويلها لمنتج للتصدير والاستفادة منها.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

ليتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية، ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذة، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.