بالأسماء وأبطال العمل.. تعرف على قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أفلام عيد الأضحى 2023

تتسابق عدة أفلام سينمائية لكسب جمهور أكبر من دور العرض خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2023، وهذه الأعمال بعضها "أكشن" وبعضها درامي أو تراجيدي والبعض الآخر كوميدي.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2023:

بيت الروبي

هو واحد من الأفلام السينمائية المشاركة بقوة فى موسم عيد الأضحى المبارك 2023 بطولة النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو القادم،وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق.

يؤدي كريم عبد العزيز شخصية إبراهيم الروبي ومتزوج من الفنانة اللبنانية نور، ويعيش رفقة أبنائه في إحدى القرى السياحية بعيدًا عن ضوضاء القاهرة، ومن ثم يضطر العودة من جديد بسبب طلب من كريم محمود عبد العزيز ويتعرضان للعديد من المواقف خلال أحداث الفيلم.

السرب

"السرب" هو واحد من الأفلام السينمائية المطروحة للمشاهدة خلال عيد الأضحى المبارك 2023، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح والعديد من ضيوف الشرف منهم شريف منير وآسر ياسين، ومن إخراج أحمد جلال، ومن المفترض عرضه في شهر يونيو المقبل.

شماريخ

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل ومن إخراج عمرو سلامة، ومن المفترض عرضه في النصف الأول من شهر يونيو القادم.

مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وتدور أحداثه حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدًا إبعادها عن كل المخاطر، ويمتلك أحمد فهمي شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم والمحافظة على حقوقهم.

ويشارك أحمد فهمي وهنا الزاهد الفنان، بيومي فؤاد، أوس أوس، أمير شاهين، والفيلم قصة أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب

الجواهرجي

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، وسوف يعرض في عيد الأضحى المبارك.

البعبع

واحد من ضمن سلسلة الأفلام المطروحة فى دور العرض خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2023 وفيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وباسم السمرة وياسمين صبري ومن إخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث "البعبع" فى قالب بوليسي وحركى حيث يتعرض بطل الفيلم أمير كرارة للعديد من المطاردات، ويتم اتهام ياسمين صبري باختطاف طفل.

ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وشريف الدسوقي ومن إخراج محمد العدل، وسيعرض أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويؤدي محمد رمضان دور مهندس DJ يدعى حمزة، ومُلقب بـ دراجون، ويظهر الفنان إسلام إبراهيم في دور مساعد له، وتدور أحداث الفيلم حول دراجون الذي لديه طفلًا مريضًا، يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.