الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال ملتقى الأحزاب.. عمرو يونس يستعرض الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية بالبرلمان

ملتقي الأحزاب السياسية
ملتقي الأحزاب السياسية

شهد ملتقى الأحزاب السياسية، مشاركة خاصة من ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث استعرض النائب عمرو يونس، أمين سر تكتل التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود وأنشطة التنسيقية على مدار الفترة الماضية.

وأكد يونس أنه من حسن الطالع أن يُعقد التجمع الحزبى والسياسى، في هذا التوقيت، بالتزامن مع ذكرى التأسيس الخامسة للتنسيقية وهو الكيان الذى يؤمن بالتعددية والتنوع، بمشاركة 26 حزبًا حريصة على دعم الحياة السياسية، وإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية فى الانخراط فى عمل منتظم، بما يعزز الممارسة الديمقراطية الصحيحة وفقا لمفهومها سياسة بمفهوم جديد.

واستعرض عضو التنسيقية، الجهود التشريعية والرقابية لأعضاء التنسيفية نواب مجلسى النواب والشيوخ على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تضمنت 12 مشروع قانون وعدد كبير من الأدوات الرقابية ما بين طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة والمناقشات العامة، بجانب دراسات مجلس الشيوخ، والتى وصل عددها لـ 8 دراسات.

ولفت النائب عمرو يونس، إلى أن المحور الاجتماعى على المستوى التشريعى كان من أولويات نواب التنسيقية، حيث مشاركة حزب مستقبل وطن لإقرار قانون قادرون باختلاف والتعديلات الخاصة بحماية المستهلك والولاية على المال وحظر زواج الأطفال  ومصحات العلاج، بجانب ممارسة الدور الرقابى المختلف على ضبط الأسعار، وتوفير الأراضى الخاص ببناء المستشفيات وغيرها من الموضوعات التى تصب فى صالح المواطن.

وأكد أن المحور الاقتصادى كان من الأولويات أيضًا، حيث تعديلات سوق المال بشأن شهادات الكربون والدور الرقابى الخاص بتقييم أصول الشركات والديون الخارجية وأعباء الموازنة، بجانب الدراسات الخاصة بتفعيل التعاونيات وزراعة القطن، مشيرا إلى أن هذه الجهود جزء من استراتيجة عمل يتم العمل بشأنها على مدار الفترة الماضية، بما يحقق التكامل والتعاون من أجل مصلحة المواطن والوطن من خلال جميع ممثلى الأحزاب داخل التنسيقية.

من جانبه استعرض مصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، جهود التنسيقية بما تخدم الجهود المجتمعية على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أنشطة وفعاليات وبروتوكولات مع ممثلى الحكومة، وذلك من خلال الشباب المؤمن بقيمة الوطن ومصلحته على أرض الواقع.

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