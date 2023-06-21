جامعة الأزهر تُهنئ طلاب كلية الهندسة لحصولهم على جائزة التميز الدولى

أشاد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بجهود طلاب كلية الهندسة بنين، وحصولهم على جائزة التميز الدولي على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم نائب رئيس الجامعة، التهنئة لأسرة الكلية برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد محمد سعداوي، رئيس قسم هندسة التعدين والبترول، والدكتور طارق أبوالفتوح، المشرف على المشروع.

إضافة إلى توجيه الشكر إلى جميع الأساتذة بقسم هندسة البترول؛ لمجهودهم الرائع الذي أثمر هذا الجيل الرائع من طلاب هندسة البترول جامعة الأزهر شباب اليوم، رجال الغد، وقادة المستقبل في الجمهورية الجديدة.