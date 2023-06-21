الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جامعة الأزهر تُهنئ طلاب كلية الهندسة لحصولهم على جائزة التميز الدولى

طلاب كلية الهندسة
طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر

أشاد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بجهود طلاب كلية الهندسة بنين، وحصولهم على جائزة التميز الدولي على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم نائب رئيس الجامعة، التهنئة لأسرة الكلية برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد محمد سعداوي، رئيس قسم هندسة التعدين والبترول، والدكتور طارق أبوالفتوح، المشرف على المشروع.

إضافة إلى توجيه الشكر إلى جميع الأساتذة بقسم هندسة البترول؛ لمجهودهم الرائع الذي أثمر هذا الجيل الرائع من طلاب هندسة البترول جامعة الأزهر  شباب اليوم، رجال الغد، وقادة المستقبل في الجمهورية الجديدة.

جامعة الأزهر الأزهر الشريف طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر كلية الهندسة جائزة التميز الدولي

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