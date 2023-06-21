موعد نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023
يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق القبول في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن إمكانية التقديم إلكترونيًا وبعد القبول يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى المدرسة التي تم القبول بها.
وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” من خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023 - 2024 من خلال نفس رابط التقديم، كما سنتعرف على أهم الأوراق المطلوبة للتقديم، وموعد تقديمها قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وللإستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024 يرجى اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على بوابة مركز المعلومات من خلال الرابط الذي قدمته وزارة التربية والتعليم (من هنا).
- يتم إدخال الرقم القومي الخاص بولي الأمر.
- يقوم ولى الأمر بإدخال كلمة المرور التي اختارها عند تسجيل الحساب على بوابة مركز المعلومات الخاص بوزارة التربية والتعليم.
- يتم الضغط على خانة خدمات ولي الأمر.
- ثم يتم الضغط على خانة نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.
- يتم كتابة الرقم الخاص بالطفل، والذي يكون مدون بشهادة الميلاد الاليكترونية في الخانة المخصصة لها.
- ثم يتم كتابة الرقم السري الخاص بالحساب.
- بعد ذلك يتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.
الأوراق الخاصة بالتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024:
أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي 2024/2023
بعد ظهور النتيجة بالقبول يجب التوجه إلى المدرسة التي تم القبول بها وتقديم الأوراق المطلوبة والتي تكون كالتالي:
- إحضار شهادة ميلاد حديثة للطالب.
- إحضار 8 صور حديثة مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء.
- شهادة وفاة الأب في حالة إذا كان الأب متوفى.
- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر، وتكون سارية المدة.
- وصل كهرباء أو غاز أو مياه حديث بإسم الأب أو الجد للأب.
- طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي الجديد بعد التقديم على الموقع.
- يجب على ولي الأمر أن يحضر بنفسه لتقديم كافة الأوراق في حالة قبول الطفل.