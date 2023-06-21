قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم من يشترى اللحم ويوزعه بنية الأضحية (فيديو)

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: هل يمكن شراء لحوم عبارة عن ربع بقرة من عند الجزار وتوزيعها على الفقراء والمساكين، على أساس أنها أضحية؟

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن ما يفرق بين الأضحية وما بين غيرها النية عند الذبح، فلو توجهت إلى الجزار ووجدت الذبيحة معلقة وأخبرته أني أريد ربعها وأخذته وانصرفت إلى المنزل وقمت بإطعام الفقراء والمساكين منه، فلا يعد ذلك أضحية، لأنني هنا اشتريت لحمًا.

وتابع قائلًا: "يمكن أن تكون أضحية فى حالة واحدة، لو روحت للجزار والبقرة عنده وقولت له أنا عاوز أشارك في ده قبل ما يذبح، ويكون نية الناس كلها الموجودة إن ده أضحية، ففي هذه الحالة تعتبر أضحية عند بعض الفقهاء".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.