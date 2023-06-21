خبير: بناء الصين قاعدة عسكرية بكوبا يؤكد أنها لن تقبل الهيمنة الأمريكية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية، إن الصين تنتقل من استراتيجية الدفاع للهجوم، مؤكدًا أنها كما تزاحمها الولايات المتحدة الأمريكية في تايوان، واليابان، وبحر الجنوب، وفي مجالها الجوي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين قامت ببناء قاعدة عسكرية في كوبا والتي تبعد 100 كيلو متر من أمريكا، مؤكدًا أن منطاد التجسس الصيني على أمريكا، والفضاء العسكري، الصين تعطي من خلاله رسالة أنها لن تقبل بسيطرة الهيمنة الأمريكية.

القاعدة العسكرية هي رسالة لأمريكا أن الصين قادرة على المواجهة

وأشار إلى أن القاعدة العسكرية الصينية هي رسالة لأمريكا أن الصين قادرة على المواجهة العسكرية وأنها قادرة على استفزازها، كما أنها قادرة على اختراق المجال الأمريكي في إفريقيا وكوبا، مؤكدًا أن الصين تتعاون بمنطق السن بالسن والعين بالعين، وأنها قادرة على مواجهة التصعيد الأمريكي.

وتابع، أن الصين تقول إنها لا بد من احترامها كقوى تقدم نفسها كقوة في الاقتصاد العالمي وأنها لن تسمح لأمريكا بإرهابها سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.