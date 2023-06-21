الأربعاء 21 يونيو 2023
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الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح الأضحية وشروطها المخصوصة (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

قال د.علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأضحية هي ما يزكى به تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة.

أضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن الأضحية تذبح قربى لله سبحانه وتعالى، ولكن بشروط، منها ما يرجع إلى الذبيحة ذاتها، ومنها ما يرجع إلى المضحي، مثل أن تكون الذبيحة خالية من العيوب في مجملها، فيجب ألا تكون عرجاء أو عوراء أو مقطوعة الأذن أو مقطوعة اللسان أو مقطوعة الذيل.

وأوضح أن الذبيحة يجب أن تكون إذا رآها الإنسان فرح وابتهج، لأننا سنقربها هدية إلى الله سبحانه وتعالى، وأي إنسان يهدي شخصًا عزيزًا عليه أي شيء، يجب أن ينتقي له أفضل شيء.

وتابع "يجب أن نعلم أننا عندما نهدي إلى الله فإننا نهدي من ملك الله، فهل نبخل في ملك الله عن الله عز وجل؟.. لا بالطبع، هذا مدعاة إلى أن نزكي بأفضل شيء موجود، كما أن المعتبر شرعًا في سن الأضحية إذا كانت من الذبائح الكبيرة أن تكون بعمر سنتين، وإذا كانت في الإبل تكون سنها 5 أعوام، ولكن هل يجب أن ننتظر حتى يتم البقر سنتين حتى نذبح؟ وجدنا أن هناك فارقًا كبيرًا بين الذبائح المعلوفة وغير المعلوفة، كما أن الفقهاء يشترطون سنتين لأن البقرة تنضج في هذه الفترة وتمتلئ لحمًا، ولكن الآن، وفي المعالف الحديثة فالخبراء قالوا إن الحيوان يصل إلى الوزن المثالي وإن صبرنا عليه لما بعد هذا الوزن فإنه سيخسر الوزن، والمعتبر عندنا مصلحة الفقير ونضوج اللحم، وإذا نضج اللحم قبل سنتين أصبح في الإمكان الذبح".

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