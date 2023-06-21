الإصابة تحرم الأهلى من مدافعه 3 أسابيع

تأكد غياب محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف المارد الأحمر لمدة 3 أسابيع بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل.

وعانى محمود متولي من الإصابة في مران الإثنين الماضي، قبل أن يخضع للأشعة التي أثبتت إصابته بجزع في كاحل القدم.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لأشعة جديدة في غضون 24 ساعة لتحديد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، غدًا الخميس، في الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

تقام المباراة في التاسعة والنصف مساءً على ستاد الكلية الحربية، غدًا الخميس.

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 24 مباراة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة، لكن من 30 مباراة.