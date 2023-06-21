باحثة: تطور كبير فى حجم العلاقات الثنائية "المصرية - الفرنسية"

قالت آية عبدالعزيز، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على أساس الروابط التاريخية وفكرة التقارب في الرؤى والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطور في كيفية إدارة الأزمات.

وأضافت عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أن العلاقات الثنائية بين البلدين، شهدت تطورًا كبيرًا في العديد من الجوانب السياسية والعسكرية والتنموية.

اتفاق مشترك لإعادة النظر في النظام المالي

وتابعت أنه يوجد لدينا العديد من التحديات التي انبثقت من الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من كورونا، وأن مصر أصبح لديها توجه متقارب مع الجانب الفرنسي من حيث إعادة النظر في النظام المالي، وأن يكون لدينا نظام أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الحالية لتحقيق المصالح المشتركة لعمل تنمية مستدامة وتجنب فكرة أزمة الديون وارتفاع معدلات التضخم وأن تكون هناك شراكة مختلفة مع المؤسسات المالية.