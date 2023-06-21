الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: تطور كبير فى حجم العلاقات الثنائية "المصرية - الفرنسية"

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون

قالت آية عبدالعزيز، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على أساس الروابط التاريخية وفكرة التقارب في الرؤى والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطور في كيفية إدارة الأزمات.

وأضافت عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أن العلاقات الثنائية بين البلدين، شهدت تطورًا كبيرًا في العديد من الجوانب السياسية والعسكرية والتنموية.

اتفاق مشترك لإعادة النظر في النظام المالي

وتابعت أنه يوجد لدينا العديد من التحديات التي انبثقت من الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من كورونا، وأن مصر أصبح لديها توجه متقارب مع الجانب الفرنسي من حيث إعادة النظر في النظام المالي، وأن يكون لدينا نظام أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الحالية لتحقيق المصالح المشتركة لعمل تنمية مستدامة وتجنب فكرة أزمة الديون وارتفاع معدلات التضخم وأن تكون هناك شراكة مختلفة مع المؤسسات المالية.

الباحثة بالمركز المصري للفكر العلاقات المصرية الفرنسية الروابط التاريخية مصر وفرنسا الجوانب السياسية شراكة إدارة الازمات

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