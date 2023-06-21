الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة العديد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، بإصابة فلسطينيين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر بمدينة الخليل، مبينة أن من بين الجرحى إصابات خطيرة، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر مالك قضاء رام الله.
من جانبها وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 310 اعتداءات للمستوطنين منذ أمس على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين تسببت في حرق وتدمير منازل ومنشآت ومركبات فلسطينية، محذرة من تصاعد تلك الاعتداءات، التي تنفذ بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أنه استشهد فلسطيني مساء اليوم، وجرح 15 آخرون، برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال عملية اقتحام واسعة للمستوطنين بحماية من قوات الاحتلال لبلدة ترمسعيا قضاء رام الله.

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