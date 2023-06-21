كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاد ابنه الأمير ويليام؟

يحتفل الأمير ويليام بعيد ميلاده الحادي والأربعين اليوم وهو الأول منذ تولي والده الملك تشارلز العرش.

كما هو معتاد الآن كلما بدأ عيد ميلاد ملكي، شارك الملك تشارلز منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لتهنئته، فمن حساب العائلة المالكة الرسمي تم نشر صورة للأب والابن.

وجاء في التسمية التوضيحية "أتمنى لأمير ويلز عيد ميلاد سعيد للغاية اليوم"، وانتهت برمز تعبيري لبالون.

ظهر ويليام وهو يساعد والده في ربط رداء ذهبي احتفالي خلال بروفة حفل التتويج في وقت سابق من هذا العام حيث يمكن رؤية كليهما يبتسم أثناء مشاركتهما لحظة جميلة خلال الاستعدادات للحدث مما يدل على ارتباطهما القوي.

سارع المعجبون الملكيون إلى تهنئته بعيد ميلاده وهنأ البعض الملك على "تربية مثل هذا الشاب الرائع"، وجاء في تعليق آخر: "صورة جميلة من بروفة التتويج.. من الرائع رؤية لحظة جميلة توحي بالمودة".

هذا هو عيد ميلاد ويليام بعد أيام فقط من التزامه ببناء مساكن اجتماعية على أرض دوقية كورنوال، في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز كشف عن خططه للإسكان الاجتماعي في الحوزة التي تبلغ مساحتها 130 ألف فدان والتي يسيطر عليها الآن.

وشدد الأمير على أنه يريد أن يجعل مهمته إنهاء التشرد في المملكة المتحدة وأنه على وشك إطلاق "مشروع كبير حقًا" للتعامل مع هذه القضية.

ينتمي أول عيد ميلاد ملكي لهذا العام إلى كاثرين، أميرة ويلز في يناير، حيث ولدت الأميرة في 9 يناير 1982 مما يعني أنها وصلت إلى 40 عاما في عام 2022.

بلغ ويليام أمير ويلز سن الأربعين العام الماضي، ولد في 21 يونيو 1982، للزوجين ثلاثة أطفال معًا جميعهم دون سن العاشرة.

ولد ابنهما الأمير جورج في 22 يوليو 2013 وكان يبلغ من العمر تسع سنوات، بينما وُلدت الأميرة شارلوت البالغة من العمر سبع سنوات ، في 2 مايو 2015.

أصغر طفل ولد الأمير لويس في 23 أبريل 2018 مما يجعله يبلغ من العمر 5 سنوات.