هل سيتم إنقاذ الغواصة المفقودة؟.. ما آخر مستجدات الساعات الأخيرة قبل توقف الإنقاذ؟

سلطت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، الضوء على الغواصة المفقودة، مشيرة إلى أنه سُمعت ضوضاء تحت الماء في بحث يائس عن الغواصة المفقودة وعلى متنها خمسة أشخاص وتواجه لعنة تيتانيك.

واكتشفت طائرة استطلاع عسكرية كندية ضوضاء تحت الماء أثناء عملية مكثفة بحثت في وقت مبكر من يوم الأربعاء في منطقة نائية من شمال المحيط الأطلسي عن غواصة اختفت أثناء إنزال خمسة أشخاص إلى حطام تيتانيك.

لم يوضح بيان صادر عن خفر السواحل الأمريكي ما يعتقد رجال الإنقاذ أن الضوضاء يمكن أن تكون، على الرغم من أنه قدم بصيص أمل لأولئك الذين فقدوا على متن تيتان، حيث تشير التقديرات إلى أنه يمكن ترك كمية قليلة من الأكسجين ليوم واحد إذا كانت السفينة لا تزال يعمل.

ووصلت ثلاث سفن إلى الموقع صباح الأربعاء، بما في ذلك The John Cabot، التي تتمتع بقدرات سونار للمسح الجانبي وتجري أنماط بحث إلى جانب سفينتين أخريين، Skandi Vinland وAtlantic Merlin، حسبما غرد خفر السواحل.

وفي هذه الأثناء، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية وصول الفرق إلى الغواصة المفقودة، والتي يمكن أن يصل عمقها إلى حوالي 12500 قدم (3800 متر) تحت السطح بالقرب من المقبرة المائية لبطانة المحيط التاريخية، تشير المزاعم التي تم الكشف عنها حديثًا إلى وجود تحذيرات كبيرة حول سلامة السفن أثناء تطويرها.

أبرز المعلومات عن الغواصة المفقودة

- قالت دعوى قضائية إن اختبار النموذج الأولي غير الكافي قد يعرض ركاب تيتان لخطر شديد.

- خبير في تيتان ومغامر ومدير تنفيذي وأب وابنه على الغواصة المفقودة.

- ضاع على متن السفينة الطيار ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي للشركة التي تقود الحملة، ركابه مغامر بريطاني وعضوان من عائلة أعمال باكستانية وخبير في تيتانيك.

وكتب خفر السواحل على تويتر أن طائرة كندية P-3 Orion "اكتشفت ضوضاء تحت الماء في منطقة البحث، وثم قام الباحثون بنقل روبوت تحت الماء إلى تلك المنطقة للبحث. ومع ذلك فإن عمليات البحث هذه "أسفرت عن نتائج سلبية ولكنها مستمرة".

وقال خفر السواحل: "تمت مشاركة البيانات من طائرة P-3 مع خبراء البحرية الأمريكية لمزيد من التحليل الذي سيتم النظر فيه في خطط البحث المستقبلية".

جاء بيان خفر السواحل بعد أن قالت صحيفة رولينج ستون، نقلاً عما وصفته بالبريد الإلكتروني الداخلي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أثناء البحث، إن الفرق سمعت "أصوات قرع في المنطقة كل 30 دقيقة".

في حالات الكوارث تحت الماء، يعتمد الطاقم غير القادر على التواصل مع السطح على طرق بدن الغواصة ليتم اكتشافه بواسطة السونار، ومع ذلك لم يشر أي مسئول علنًا إلى أن هذا هو الحال ويمكن أن تأتي الضوضاء تحت الماء من مجموعة متنوعة من المصادر.

وأثارت التقارير الأمل لدى البعض، بما في ذلك ريتشارد جاريوت دي كايو، رئيس نادي المستكشفين، كتب رسالة مفتوحة إلى مغامريه في ناديه، ومن بينهم الرجل البريطاني المفقود وخبير تيتانيك على متن السفينة تيتان، مفادها أن لديهم "ثقة أكبر بكثير" الآن بعد أن تحدثوا إلى المسئولين في الكونجرس والجيش الأمريكي والبيت الأبيض.

تم استخدام ثلاث طائرات نقل من طراز سي -17 من الجيش الأمريكي لنقل الغواصات التجارية ومعدات الدعم من بوفالو، نيويورك، إلى سانت جون، نيوفاوندلاند، للمساعدة في البحث، حسبما قال متحدث باسم قيادة التنقل الجوي الأمريكية.

وقال الجيش الكندي إنه قدم طائرة دورية وسفينتين سطحيتين، إحداهما متخصصة في طب الغوص، كما أسقطت عوامات سونار للاستماع إلى أي أصوات من تيتان.

يتسابق رجال الإنقاذ مع عقارب الساعة، لأنه حتى في أفضل الظروف قد ينفد الأكسجين من السفينة بحلول صباح يوم الخميس.

بالإضافة إلى مجموعة السفن والطائرات الدولية، بدأ روبوت تحت الماء في البحث في محيط تيتانيك، وكان هناك دفع لإحضار معدات الإنقاذ إلى مكان الحادث في حالة العثور على الغواصة.

أفادت السلطات أن السفينة المصنوعة من ألياف الكربون تأخرت عن موعدها ليلة الأحد، مما أدى إلى بدء البحث في المياه على بعد حوالي 435 ميلًا (700 كيلومتر) جنوب سانت جون.