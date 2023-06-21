برلمانية: موازنة 2024 استوفت النسب الدستورية واستجابت لمطالب الوزارات

قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن موازنة التعليم حققت النسبة الدستورية، مشيرة إلى أن الحكومة استجابت لمطالب الوزارات المختلفة بتخصيص المبالغ المالية المقترحة من جانب الوزارات رغم الأزمة الاقتصادية.

وأضافت "البيومي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة التربية والتعليم ماضية في خطتها لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، والتى بدأتها هذا العام بتعيين 30 ألف معلم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن تعيين الـ30 ألف معلم يسهم في خفض نسب العجز.

وأشارت عضو "تعليم النواب" إلى أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بدأتا في التفكير بشكل مختلف لتدبير موارد جديدة تدر عائدًا على الوزارة، مثل إنشاء الجامعات التكنولوجية، وذلك ضمن برامج تلبية احتياجات متطلبات سوق العمل.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى لسد الاحتياجات الملحة لبناء مدارس جديدة أو إنشاء أسوار جديدة للمدارس أو الإصلاحات في الأبنية التعليمية بشكل عام في ضوء المتاح من الموازنة.

وأكدت البيومي، أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن قطار التنمية في مصر يواصل مسيرته، مطالبة الحكومة بدراسة سبل تحقيق عوائد اقتصادية من المشاريع التنموية التي أطلقتها الدولة في مختلف المجالات والسعي نحو تسويق جيد لهذه المشروعات لتظهر آثارها ومردودها الاقتصادي على خزينة الدولة.

يذكر أن لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم وافقت على موازنة التعليم قبل الجامعي بمشروع موازنة العام المالي 2023/2024 بنحو 160 مليارًا و341 مليون جنيه بزيادة قدرها (28.7) مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 22% تقريبًا.