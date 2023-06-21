الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب أعلى عقار سكنى بالمهندسين

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب أعلى عقار سكني بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين دون وقوع أي إصابات.

البداية بتلقى شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق أعلى عقار سكني بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية الجيزة حريق عقار سكني المهندسين

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