الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استشارى اقتصادى: تحفيز المناخ الاستثمارى يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن مساعي الحكومة لتحفيز الاستثمار، تُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعد من العوامل الأساسية لتطوير الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات النمو.

وأشار جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تحفيز المناخ الاستثماري في مصر يتطلب مجموعة من القرارات الحكومية لتسهيل الإجراءات، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الاستثمارية.

وأكد أنه يجب على الحكومة العمل بجدية على تحفيز الاستثمار في البلاد وتحسين البيئة الاستثمارية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتحسين مستقبل الاقتصاد المصري والمواطنين.

وأوضح أنه يجب أن يكون التحفيز للاستثمار في مصر شاملًا لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة والنقل والاتصالات والطاقة.

وأكد أنه يمكن أن يؤدي تحفيز الاستثمار في مصر إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، وزيادة التنافسية وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

ويمكن القول إن تحفيز الاستثمار في مصر، أمر حاسم في تطوير الاقتصاد المصري وتحسين مستقبل البلاد، ويتطلب جهودًا حكومية مشتركة وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين المعيشة للمواطنين.

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