الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

29 يونيو.. "الإعلام وتنميط الآخر" في لقاء شهري بكنائس الشرق الأوسط

مجلس كنائس الشرق
مجلس كنائس الشرق الأوسط

أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط إطلاق فعاليات اللقاء الشهري الجديد تحت عنوان "الإعلام وتنميط الآخر" في السابعة من مساء الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

تبدأ الندوة التي تتضمّن مداخلتين بكلمة افتتاحيّة لمنسّقها د.لبنى طربيه، يليها كلمة للأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ميشال عبس.

تحمل المداخلة الأولى عنوان “الإعلام وبناء صورة الآخر: ”مسار حتمي للتنميط"، مع د.مهى زراقط، وهي أستاذة في كليّة الإعلام في الجامعة اللّبنانيّة.

أمّا المداخلة الثّانية فتتمحور حول "الإعلام وصورة الآخر"، مع الأستاذ سركيس أبو زيد، وهو صحافي وكاتب.

تأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات الشّهريّة الّتي كان مجلس كنائس الشرق الأوسط قد أطلقها، وضمن "مشروع الكرامة الإنسانيّة" - "الحوار والتماسك الإجتماعيّ - إعادة تأهيل رأس المال الإجتماعيّ".

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