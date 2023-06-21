هل أسلوبك في التربية يضر بالصحة العقلية لأطفالك؟

يلعب أسلوب الأبوة والأمومة دورا حاسما في تشكيل الصحة العقلية للطفل ورفاهيته العامة، وأنماط الأبوة المختلفة لها تأثيرات مميزة على النمو العاطفي للأطفال، واحترام الذات.

الأبوة والأمومة شعور ن يتميزان بالدفء والدعم للغير، وكل ذلك ارتبط بنتائج إيجابية للصحة العقلية لدى الأطفال، ويعزز هذا الارتباط الآمن بين الأبناء وآبائهم، ويعزز التواصل المفتوح بينهم ويشجع الأطفال على الاستقلالية، مما يؤدي إلى زيادة احترام الذات والتنظيم العاطفي لديهم.

ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون للأبوة الاستبدادية التي تتميز بقواعد صارمة وانضباط دون الكثير من الدفء أو الدعم، آثار سلبية على الصحة العقلية للأطفال، مما يؤدي إلى تدني احترام الذات والقلق وصعوبات في التنظيم العاطفي.

لذلك يقدم الدستور من خلال السطور التالية كيفية تأثير أسلوب التربية على الصحة العقلية لدى الأطفال حسب موقع Hindustan times.

إيجاد توازن بين الدفء والدعم والحدود المناسبة أمر ضروري لتعزيز الصحة العقلية للأطفال. إن رعاية علاقة إيجابية ومحترمة بين الوالدين والطفل، وتوفير الدعم العاطفي، ووضع توقعات واضحة والسماح بالاستقلال المناسب للعمر هي عوامل رئيسية في تعزيز رفاه الأطفال وصحتهم العقلية.

تقول الدكتورة بوجا كابور أخصائية طب المخ والأعصاب : أن أساليب الأبوة والأمومة لها تأثير قوي على الصحة العقلية للطفل وعلى الرغم من أنها ليست العامل المسبب الوحيد لتحديد الصحة العقلية ولكن بالتأكيد لها تأثير على تعريفه، وقد صنفت أساليب الأبوة والأمومة على أنها:

الأبوة الموثوقة:

عادة ما يطور هذا النوع من الآباء علاقة وثيقة وتنشئة مع أطفاله، لديهم مبادئ توجيهية واضحة لتوقعاتهم ويشرحون أسبابهم المرتبطة بالإجراءات التأديبية، تستخدم الأساليب التأديبية كوسيلة للدعم بدلًا من العقاب، لا يمكن للأطفال فقط الحصول على مدخلات في الأهداف والتوقعات، ولكن هناك أيضا مستويات متكررة ومناسبة من التواصل بين الوالدين وأطفالهم، بشكل عام يؤدي أسلوب الأبوة والأمومة هذا إلى نتائج صحية للأطفال ولكنه يتطلب الكثير من الصبر والجهد من كلا الطرفين، وينتج عن هذا طفل واثقين في أنفسهم ومسؤولون وقادرون على تنظيم أنفسهم، ويمكنهم إدارة عواطفهم السلبية بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى نتائج اجتماعية وصحة عاطفية أفضل، ونظرا لأن هؤلاء الآباء يشجعون أيضا على الاستقلال، سيتعلم أطفالهم أنهم قادرون على تحقيق الأهداف بأنفسهم، ويتمتع هؤلاء الأطفال بمستوى عال من التحصيل الدراسي والأداء المدرسي.

الأبوة المتساهلة:

يميل الآباء المتساهلون إلى أن يكونوا دافئين ومربيين وعادة ما يكون لديهم توقعات قليلة أو معدومة، إنهم يفرضون قواعد محدودة على أطفالهم، يظل التواصل مفتوحا، لكن الآباء يسمحون لأطفالهم باكتشاف الأشياء بأنفسهم، وعادة ما تؤدي هذه المستويات المنخفضة من التوقع إلى استخدامات نادرة للانضباط، يتصرفون مثل الأصدقاء أكثر من الآباء.

ويمكن أيضًا أن تؤدي القواعد المحدودة إلى عادات أكل غير صحية للأطفال، خاصة فيما يتعلق بالوجبات الخفيفة، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخاطر السمنة وغيرها من المشاكل الصحية في وقت لاحق من حياة الطفل، ويتمتع الطفل أيضا بقدر كبير من الحرية عندما يقرر موعد نومه، وما إذا كان يقوم بالواجبات المدرسية أو لا، ويقضون وقتا كبيرا على شاشة الكمبيوتر والتلفزيون مما يعني أن تؤدي الحرية إلى هذه الدرجة إلى عادات سلبية أخرى لأن الوالد لا يقدم الكثير من التوجيه بشأن الاعتدال.

الأبوة غير المتورطة:

يتم منح الأطفال الكثير من الحرية لأن هذا النوع من الآباء عادة يلبون احتياجات الطفل الأساسية بينما يظلون عموما منفصلين عن حياة أطفالهم، ولا يستخدم الوالد غير المنخرط أسلوبا تأديبيا معينا، ويقومون بتقديم قدر منخفض من الرعاية.

العبارات التي تستخدمها لطفلك خطأ وتؤثر عليهم بالسلب:

كثرة الشكوى من الطفل:

إذا كنت كثيرا ما تشتكي من طفلك أو تنتقده بسبب شقاوته، فتوقف قليلا، فهو لا يجعلهم يشعرون بالإهانة فحسب، بل إنه يؤثر بعمق على تصورهم لذاته.

مشاركة كبيرة جدا أو مشاركة قليلة جدا:

قد يؤدي التحليق فوق الأطفال في كل مهمة مهمة يقومون بها إلى جعلهم يعتمدون عليك، وقد يجدون صعوبة في الثقة بأنفسهم، وعدم التواجد إما عن طريق الرفض أو إبطال التواجد على الهاتف سيجعلهم يشعرون بالإهمال.

بيئة متوترة:

إذا شهدوا عنفاً أو شجارًا أو قلقًا أو ضجة أو صراخًا بين الوالدين، قد يقلدون هذه السلوكيات أو يشعرون بالعجز واليأس ويتحولون إلى عدوانية ويكونوا أقل تعاطفا مع الناس.

الرقابة الأبوية:

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الرقابة الأبوية إلى فقدان الأطفال لإحساسهم بالاستقلالية، والشعور بالعجز، والنضال من أجل اتخاذ قراراتهم، والتصرف بالثورة والعدوانية.

الاختيارات القسرية:

قد يؤدي فرض مدرسة فكرية معينة، سواء كانت مهنة أو وما إلى ذلك، دون فرص كافية لهم لاستكشافها، إلى تشجيع القوالب النمطية، وإشعال النيران في نفوسهم وزيادة الشعور بالذنب، وقمع أحلامهم.