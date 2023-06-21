الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جامعة الأزهر: كلمة الإمام الأكبر بالأمم المتحدة تؤكد احترام حرية الاختلاف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عُقِد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء مجلس الجامعة، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمام اجتماع الأمم المتحدة، مؤكدًا أنها تقرر مبدأ احترام حرية الاختلاف بين البشر جميعًا، وتبيّن الأسباب الحقيقية وراء أزمات العالم المعاصر.

كما أشاد مجلس جامعة الأزهر بجهود دولة كازاخستان في تجديد وتطوير مسجد الظاهر بيبرس، وتكريم علماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، ومنحهم أنواط الامتياز خلال افتتاح المسجد بعد تطويره وتجديده الأسبوع قبل الماضي.

وهنأ المجلس الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدّم المجلس التهنئة بقرب حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو.

وقدم المجلس التهنئة بانضمام الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، إلى عضوية مجلس جامعة الأزهر، وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ بمناسبة تكريمهما في احتفالية أكاديمية ناصر العسكرية العليا ومنحهما لقب: «قائد وطني متميز».

ووجّه مجلس الجامعة الشكر إلى عمداء الكليات؛ لجهودهم المخلصة مدة الامتحانات، مطالبًا بالعمل على تصحيح المواد أولًا بأول حتى يتم إعلان النتائج قبيل 15 من يوليو 2023؛ وذلك تيسيرًا على طلاب الفرق النهائية في التقدم للمعاملات التجنيدية.

الدكتور احمد الطيب الدكتور سلامة داود أعضاء مجلس الجامعة مجلس جامعة الأزهر الأمتين العربية والإسلامية

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