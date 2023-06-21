الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل الراقصة بوسى بكفالة 3 آلاف جنيه

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بإخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 3 آلاف جنيه بعد الاطلاع على تصاريح الرقص الخاصة بها، حيث تم القبض عليها لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية بهدف تحقيق نسب مشاهدة وزيادة التفاعل، والتحصل على أرباح مالية من خلال نشر مقاطع الرقص الخاصة.

وتبين من المقاطع التي رصدتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، واستعجلت جهات التحقيق، الأجهزة الأمنية للتحريات حول ملابسات وتفاصيل الفيديوهات التي نشرتها الراقصة بوسي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الراقصة بوسي لاتهامها بنشر فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية ومخالفة للآداب العامة ونشر الفسق والفجور.

جهات التحقيق اخلاء سبيل الراقصة بوسى 3 الاف جنيه الأجهزة الأمنية

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إخلاء سبيل الراقصة بوسى بكفالة 3 آلاف جنيه

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