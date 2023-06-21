وزارة العمل: خطة تدريبية للمركز القومي لدراسات السلامة

أعلنت وزارة العمل عن خطة تدريبية جديدة للعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، وتتضمن الخطة برامج تدريبية متنوعة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المختلفة وذلك فى ضوء استكمال سلسلة برامج التدريب التي ينظمها المركز في مجالات السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتكثيف عمليات التدريب والتثقيف التي يقوم بها المركز داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين من أجل رفع الوعى بالسلامة والصحة المهنية وإعداد مسؤولي سلامة وصحة مهنية متميزين، لتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح أشرف مرزوق، معاون الوزير، والمشرف على أعمال المركز في تقريره للوزارة بأن الخطة تحتوي على العديد من البرامج التي سوف يتم تنفيذها من خلال المركز وفروعه بالمحافظات من برنامج تدريب أخصائي سلامة وصحة مهنية أساسي ومتقدم وبرامج فني سلامة وصحة مهنية أساسي ومتقدم بالإضافة إلى برامج أعضاء لجان سلامة وصحة مهنية أساسي ومتقدم وذلك لجميع المنشأت، بالإضافة إلى العديد من البرامج النوعية والتخصصية وبرامج التوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية.

كما أوضح معاون الوزير أنه بناءًا على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتسهيل كافة الإجراءات للمنشأت من خلال إتاحة مواعيد تدريب متنوعة يقدم المركز لأول مرة برامج تدريب مسائي من الساعة ٣.٣٠ مساء إلى الساعة ٨.٣٠ مساء بالإضافة إلى المواعيد الصباحية لتتناسب مع ظروف المنشأت، كما يمكن للمركز تنفيذ البرامج داخل المنشأة من خلال التعاقد المباشر بين المركز والمنشأة كما قام المركز باستحداث بعض البرامج التخصصية الذي يقدمها لأول مرة وهى برنامج السلامة والصحة المهنية في المنشأت التعليمية وبرنامج تحليل وتقيم المخاطر ولمعرفة مواعيد وشروط البرامج التدريبية يمكنكم متابعة الموقع الالكتروني للمركز من خلال الرابط التالي: https://www.niosh.gov.eg/ar..

وجدير بالذكر أن المركز القومى لدراسات السلامة يقدم أيضا خدمات قياس مخاطر بيئة العمل والدراسات الهندسية والاستشارات الفنية فى مجالات السلامة والصحة المهنية من خلال باقى من الباحثين المتميزين والأجهزة والمعامل المتخصصة.