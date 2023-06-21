الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكراها.. جوائز حصدتها السندريلا سعاد حسني خلال مسيرتها الفنية

سعاد حسني
سعاد حسني

يصادف اليوم ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني التي غادرت دنيانا في 21 يونيو 2001، تاركة لنا تاريخ حافل من الأعمال الفنية.

وقدمت سعاد حسني العديد من الأعمال القيمة التي لم تزل عالقة في أذهان الجماهير لوقتنا هذا، لتكون من ضمن أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي بسبب أعمالها المتنوعة واحترفها التمثيل والغناء أمام الكاميرا.

بداية السندريلا كانت عندما كانت طفلة صغيرة لتشارك في الغناء مع الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان في برنامج الأطفال الإذاعي الشهير في ذلك الوقت «بابا شارو»، ثم أشركها عبد الرحمن الخميسي فى مسرحية «هاملت» للروائي الإنجليزي وليم شيكسبير في دور «أوفيليا».

جوائز وتكريمات حصدتها السندريلا سعاد حسني خلال مسيرتها 

وحصدت سعاد حسني العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها الفنية تقديرًا على مجهودتها الفنية وإليكم أبرزها:

1 - حصلت السندريلا على جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية 1971 عن دورها في فيلم غروب وشروق.

2 - حصلت على جائزة من وزارة الثقافة 5 مرات عن الأفلام التالية “الزوجة الثانية - وغروب وشروق - أين عقلي - الكرنك - وشفيقة ومتولي”.

3 - جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم المصري 5 مرات عن أدوارها في أفلام أين عقلي، والكرنك وشفيقة ومتولي وموعد على العشاء وحب في الزنزانة.

4 - حصلت على جائزة من مهرجان الإسكندرية عن فيلم الراعي والنساء.

5 - حصدت جائزة كونها أفضل ممثلة من جمعية فن السينما عن فيلم الراعي والنساء.

6 - كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة من وزارة الإعلام 1987 في عيد التلفزيون عن دورها في مسلسل هو وهي.

7 - وحصلت على شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات في عيد الفن عام 1979 لعطائها الفني.

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