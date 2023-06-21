الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قال الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ستقام صلاة العيد بجميع المساجد التي تقام بها الصلوات والتي يبلغ عددها 8000 مسجد بنطاق المحافظة، في إطار إستعدادات مديرية الأوقاف بالبحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. 

وأضاف الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه جرى تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى وتم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد، مضيفاً أن خطة الاستعدادات تضمنت تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال المصلين.

كما أكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه جرى تكليف جميع الأئمة لجميع المساجد، وتم إبلاغهم بأماكن الصلاة، مع توفير أمام بديل فى جميع المساجد فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف فيما يخص تأمين ساحات صلاة العيد، تواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة في مواقعهم واستمرار أعمال النظافة بجوار المساجد والشوارع والرفع الفوري لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالف للتعليمات الصادرة من مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، وكذلك التأكيد على تهذيب الأشجار بكافة الساحات والشوارع المجاورة للمساجد حفاظا على الشكل الجمالي وأن يتم تنظيف الشوارع والطرق الرئيسية باستخدام ماكينات شفط الأتربة.

آداء صلاة أداء صلاة عيد الأضحى أستقبال عيد الأضحي استعداداتها التواصل الدائم الدكتورة نهال بلبع الدكتور محمد

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