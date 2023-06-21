الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح منافذ جديدة بالقرى لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالمنيا

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم

كثفت محافظة المنيا من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك وذلك من خلال فتح منافذ جديدة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء حيث قامت بأفتتاح منافذ جديدة بقري المراكز التابعة لها.

 

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه وفى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعمل مبادرات بمراكز المحافظة وقراها يتم من خلالها عرض اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة موجة الغلاء خاصة مع قرب عيد الأضحي المبارك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بعمل مبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتخفيض أسعار اللحوم بالتنسيق مع الجزارين يتم خلالها بيع اللحوم البلدية بسعر ٢٥٠جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه بالوحدة المحلية لقرية البرجاية تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركزو المدينة ومصطفى الشريف رئيس القرية فتح منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة غلاء الأسعار.

 

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت عمل منافذ مبادرة محاربة غلاء أسعار اللحوم بالوحدة المحلية بقرى أبوجرج وصندفا خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع اللحوم يتم ذبحها داخل المجازروتحت إشراف الطب البيطرى كما تم بالتنسيق بين الوحدة المحلية لقرية الحسينية وإدارة تموين بني مزار افتتاح منفذ بيع السلع الغذائية بقرية نزلة عمرو لتوفير المواد الغذائية باسعار مخفضة، لافتا إلى أن المبادرة انطلقت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار الشهر الماضى بجميع الوحدات القروية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه إيمانا بدور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية قامت إدارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية بنى صامت بتوفير لحوم بالقرية حيث قامت جمعية الاورمان بتوزيع ٢٠٠كيلو جرام لحوم على الأسر الأكثر احتياجا.

 

من جانبه قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية مستمرة في مبادرة محاربة الغلاء وتخفيض أسعار اللحوم البلدية خاصة في ظل الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك  بمنافذ بيع اللحوم البلدية بسعر260 جنية للكيلو للمواطنين، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بافتتاح 14 منفذ لبيع اللحوم ضمن مبادرة محاربة الغلاء بالمدينة وقرى أبو عزيز ومنبال وحلوه بمطاي للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

 

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المنيا منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة قري مراكز المنيا مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة بالمنيا استعدادا لعيد الأضحى المبارك قوافل غذائية متنقلة توزيع لحوم علي الأسر الأكثر أحتياجا

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