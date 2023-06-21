الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نشاط رعوي مكثف بإيبارشية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس

كنيسة
كنيسة

تفقد الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة فصول "القديس البابا كيرلس الرابع" للتحفيظ بمهرجان "النيروز والكرازة" التابعة للإيبارشية.
وزار الأنبا إشعياء عددًا من كنائس الإيبارشية، وحثّ الأطفال على الارتباط بفصول التحفيظ وحفظ المزامير ومبادئ الإيمان، وتم التقاط الصور التذكارية لنيافته معهم.

وشهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلال الفترة الماضية عددًا من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع صوم الرسل 2023.

شمامسة جدد في نهضة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي 

احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام بنهضة رئيس الملائكة ميخائيل، والذي تحتفل بتذكاره الكنيسة القبطية، حيث صلى نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها. 
كما شجع نيافته الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

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