الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل قبل ترويجه مخدر الآيس في الجيزة

مخدر الآيس
مخدر الآيس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها بين متعاطي المواد المخدر، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وعقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

واعترف  المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازته المخدر تمهيدًَا لترويجه بين عملائه، وحيازته الهاتف للتواصل مع المتعاطين، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

رجال المباحث القبض عاطل النيابة المختصة المواد المخدرة

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