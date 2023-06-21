محافظ الغربية يشهد تسليم 100 قرض لـ100 أسرة

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بمركز شباب قليب إبيار، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، بحضور النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، الأستاذ أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن، الأستاذ يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأستاذ عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، الدكتورة سيمون عبدالناصر، ومهندسة هنا طلبة والأستاذة محاسن راشد من التحالف الوطني، الأستاذة آية شقرف مؤسسة حياة كريمة والأستاذ عبدالخالق عبدالعظيم، مدير جمعية الأورمان.

وخلال الفاعلية سلم المحافظ ٢٠ منفذًا غذائيًا مجهزًا بكل المواد الغذائية، إلى جانب تسليم ١٠٠ قرض بقيمة ٣٠ ألف جنيه وبإجمالي ٣ ملايين جنيه لعدد ١٠٠ أسرة سيتم سد نصفها على ٢٠ شهرًا والباقي دون رد، كما أعطى المحافظ شارة البدء لتوزيع ١٠٠٠ كيلو من اللحوم البلدية، وذلك ضمن مبادرة "600 ألف باب رزق" للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فعالياتها وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية من أجل توفير كل الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديًا.

وأشاد المحافظ بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة، من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف المصري.

وعلى هامش الاحتفال حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين، موجهًا باصطحاب إحدى السيدات إلى مستشفى كفرالزيات العام لإجراء الفحوصات الطبية، كما وجه مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الأسر المستحقة، إلى جانب توجيه مجلس المدينة باصطحاب إحدى السيدات لبحث شكواها بالقرية، في حين تم استلام كل الطلبات تمهيدًا لعرضها وحلها على الفور.

يذكر أن فعاليات اليوم تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.