الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "صحة الشيوخ": 30 يونيو أنقذت مصر من مأزق عميق وأسود

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من كابوس حقيقي وهو جماعة الإخوان الارهابية، التي كانت وبالا على مصر طوال العام الوحيد، الذي وصلت فيه للسلطة وكادت تدخل بالبلد في مأزق عميق وأسود.

وأضاف خضير في تصريحات صحفية، اليوم، أن ثورة 30 يونيو بدأت مرحلة ترسيخ ركائز الدولة الوطنية، من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة بإقرار الدستور وانتخاب الرئيس وتشكيل مجلس النواب.

وشدد وكيل صحة الشيوخ على أن ثورة 30 يونيو كانت بداية عودة مصر إلى دورها الريادي إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية، من محاولات الإخوان طمس هويتها وأخونتها، وبناء تحالفات ارهابية مضرة بمصلحة الوطن.

وتابع خضير أن ذكرى ثورة 30 يونيو سوف تظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريون بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية. التي حكمت لعام واحد فقط، لكنه كان عاما أسود على مصر وكادت تدخل بالبلد في فتنة كبرى، منوها بالدور الوطنى الذي لعبته القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك، حيث انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذين هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر، لكن هذه التهديدات لم تكن لتثني المصريين عن هدفهم في حماية دولتهم وانتصار ثورة 30 يونيو.

واختتم بأن ذكرى الاحتفال بعشر سنوات على ثورة 30 يونيو هو احتفال بنصر عظيم وثورة شعبية هائلة، حققت آمال المصريين في مستقبل مشرق، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة والبنية التحتية الهائلة والطرق والكباري والثورة الشاملة للتنمية، أبرز إفرازات ثورة 30 يونيو، التي تعد علامة مضيئة في تاريخ مصر ومرور 10 سنوات على تحقيق تطلعات مصر والانطلاق للمستقبل. 

الإخوان الإرهابية البنية التحتية الجمهورية الجديدة الدكتور حسين خضير ثورة 30 يونيو

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