الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيدة الشاشة التونسية: عمر الشريف مؤدب جدًا وأولى أعمالي كانت معه

الفنانة التونسية
الفنانة التونسية منى نور الدين

قالت الفنانة التونسية منى نور الدين إنها شاركت مع الفنان المصري عمر الشريف في أعمال فنية في بدايتها ووصفته بأنه إنسان مؤدب جدًا، مضيفة "كانت من أولى أعمالي معه فيلم جحا في بداية الخمسينات وكان من الأعمال السينمائية الأولى في السينما التونسية".

وأضافت خلال ندوة لها على هامش مهرجان جربة السينمائي، إنها تنصح كل الفنانين بالعمل بجد واجتهاد وأن يكون لديهم رسالة لخدمة وطنهم والفن كان هذا خلال الندوه الخاصة بالفنانه التونسية منى نور الدين الرئيس الشرفي لمهرجان جربة للسينما العربية.

منى نور الدين سيدة الشاشة التونسية التي بدأت في سن مبكرة المشاركة في السينما التونسية وتقمصت أدوارًا مهمة في ذلك الوقت حيث أن لم يكن للسينما وجود قوي، إضافة إلى العدد المتواضع من الممثلين، فكانت منى نور الدين أحد أشهر وجوه السينما التونسية.

تخرّجت من مدرسة ترشيح المعلّمين، ثم إلتحقت بمركز الفن الدرامي بالعمران الذي أسّسه حسن الزمرلي، ليتمّ ضمّها مباشرة بفرقة مدينة تونس أين عرفت أوجَ عطاءاتها المسرحيّة خاصة في زمن إدارة علي بن عيّاد للفرقة، فأبدعت في ريح الأقدار... في بلاد الطَّرَرَنّي.. رسائل من سجنان..  فاطمة 75.. عزيزة وغيرها من العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المتميزة.

مهرجان "جربة للسينما العربية" أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور.

وانطلقت الدورة الثانية للمهرجان يوم 18 يونيو وتستمر حتى 24 يونيو 2023 في جزيرة "جربة" السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشئون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.

سيدة الشاشة التونسية عمر الشريف الفنانه نور الدين نور الدين الشريف

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