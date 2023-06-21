الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 36 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء
ميناء

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء- وفقا لبيان- أن الميناء استقبل السفينة (KRISTINA P) التي ترفع علم بنما القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ41 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضافت أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2513 طن قمح واتجها إلى صوامع كوم أبوراضى وأسيوط، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5431 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124611 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218784 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25157 طنا تضمنت 7 آلاف طن يوريا و910 أطنان علف بنجر و17247 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57041 طنا شملت 1725 طن خردة و1100 طن أبلاكاش و10 أطنان معدات و529 طن بازلاء و374 طن حمص و1020 طن خشب زان و1260 طن زيت طعام و6843 طن حديد و24130 طن ذرة و13394 طن قمح و1400 رأس ماشية.

القطاع الخاص السلع التموينية الحبوب والغلال البضائع العامة حركة الصادر من البضائع حركة الوارد من البضائع سفينة للحاويات والبضائع العامة سفينة للحاويات والبضائع سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط سفينة حاويات وبضائع عامة

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