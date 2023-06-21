بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

احتفلت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمس الثلاثاء بعيد الاستقلال، بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام إسرائيل، في حفل برعاية سفيرة إسرائيل في القاهرة السيدة\ أميرة أورون، ونائب السفير\ رسلان أبو رُكن، وبحضور مجموعة كبيرة من السفراء والدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولاً أخرى من الاتحاد الأوروبي وأستراليا والإمارات والبحرين وغيرهم، وكذلك مجموعة من رجال الأعمال.

أقيم الحفل بمقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وبدأ بعزف النشيط الوطني المصري والإسرائيلي، ثم بدأ فعاليات الحفل بكلمة لسفيرة إسرائيل في القاهرة أميرة أورون قالت فيها: أنا أشعر بالفخر بالاحتفال بالعيد الـ 75 لقيام دولة إسرائيل بعد الفترات الصعبة التي مرت في العقود التي تسبق قيام الدولة.

تعزيز التعاون مع مصر

أشارت "أورون" إلى الإنجازات التي حققتها إسرائيل خلال الفترات الأخيرة على ثلاثة مستويات، أولها الاقتصاد وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والطفرات التي حققتها إسرائيل في إنتاج المحاصيل خاصة الطمام، وكذلك على مستوى تغيير المناخ، والاهتمام الإسرائيلي بالمشروعات النظيفة ووضع استراتيجيات لمواجهة تغير المناخ وهي الظاهرة التي تحظى باهتمام عالمي حالياً.

أميرة أورون

كما تطرقت إلى الإنجاز الإسرائيلي الأهم وهو تحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية، الذي بدأ بالسلام مع مصر والأردن، وامتد ليشمل عدة دول عربية أخرى (الإمارات العربية المتحدة والسوادن والمغرب والبحرين)، وشددت "أورون" على أهمية السلام مع مصر ودوره في حفظ الأمن الإقليمي، وأشارت إلى رغبتها في المزيد من تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

موسيقى عربية

استضاف الحفل المطرب الإسرائيلي والمُلحن وعاز العود "زيف يحزقيل" الذي اشتهر بتقديم العربية واليهودية، حيث قام بالغناء بالعبرية والعربية أغنيات لأم كلثوم وفريد الأطرش وسط إعجاب الحاضرين.