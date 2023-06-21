الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح تساعد الآباء للحفاظ على الصحة العقلية للأطفال

الصحة العقلية
الصحة العقلية

يتحمل الآباء مسؤولية حاسمة في رعاية أطفالهم، ولكن من المهم إعطاء الأولوية لصحتهم العقلية، لأن الحفاظ على الصحة العقلية الجيدة يسمح للآباء بأن يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم ويقدمون الدعم الأمثل لأطفالهم.

تلعب الرعاية الذاتية دورًا حيويًا في تحقيق ذلك، لذا يجب على الآباء الانخراط في الأنشطة التي تجلب لهم البهجة والاسترخاء والوفاء، ويمكن أن يشمل ذلك الهوايات والتمارين الرياضية وقضاء الوقت مع أحبائهم، أو السعي وراء اهتماماتهم الشخصية.

إن أخذ الوقت للتفكير في الذات وممارسة اليقظة وإدارة التوتر أمر ضروري للآباء للحفاظ على صحتهم العقلية، ومن خلال إعطاء الأولوية لرفاهيتهم، يمكن للوالدين خلق بيئة إيجابية ورعاية لكل من أنفسهم وأطفالهم، وتعزيز العلاقات الأسرية القوية والسعادة الشاملة.

تتم حماية الصحة العقلية للوالدين ونمو أطفالهم عندما يشاركون أطفالهم في الأنشطة التي تعزز رفاهيتهم، حيث إن قضاء وقت مفيد مع أطفالك يطور إحساسًا بالتواصل والبهجة مما يقلل من التوتر ويحسن الصحة العقلية للوالدين.

قد يشمل ذلك التجارب الخارجية أو المساعي الفنية، وخلق جوًا من المحبة حيث يمكن للأطفال والآباء أن يزدهروا من خلال تبني قوة اللعب والاكتشاف والتقارب.

دعهم يصنعون جدولًا زمنيًا ويضعون روتينًا، يجب أن يحتوي على توفير كل ساعة للأشياء التي يجب عليهم القيام بها، سيظل هذا النظام موجودًا في المنزل على الرغم من الإجازة.

أخبرهم أن يكتبوا رسائل إلى أحبائهم وعائلاتهم وأصدقائهم وإخوتهم وأولياء أمورهم، سيعزز ذلك مهاراتهم في الكتابة ويخلق ترابطًا.

ابنى بيتًا من الملاءات يجمع بين الطاولات والكراسي ويمكنهم إضافة خيالهم أيضًا، يحب الأطفال فعل مثل هذه الأشياء وهم متحمسون لها.

دورة عقبة داخلية: يمكن استخدام الطاقة الزائدة عن طريق عمل دورات عقبة باستخدام الكراسي والوسائد وغيرها لجعلها تدهس تحتها، سيساعد ذلك في الاستفادة من الوقت والحفاظ على طاقتهم.

المشاركة في الأعمال المنزلية: اجعلهم يرتبون مائدة العشاء وتنظيف المنزل ونفض الغبار عنه، وسقي الحديقة النباتات وملء زجاجات المياه.

الصحة العقلية الآباء مسئولية رعاية الأطفال رسائل طاولات

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

مدبولى: افتتاح الرئيس مشروعات "الأبعادية" يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات إنجاز "حياة كريمة"

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

عاجل
روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى باريس للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمى" وزيرة البيئة تعلن بدأ دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر