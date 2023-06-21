الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 فى حادث تصادم على صحراوى المنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 مواطنين، بينهم أطفال في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، بسبب التخطي الخاطئ.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين العدوة، بسبب التخطي الخاطئ.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، مقيمين جميعًا بالمنيا.

تحرر محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة البحث الجنائي بالتحري وتم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

اطفال مواطنين حادث تصادم ربع نقل الطريق الصحراوي الغربي الأجهزة الأمنية غرفة عمليات النجدة

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