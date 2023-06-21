الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

23 يوليو.. الحكم فى دعاوى ترخيص رحلات المراكب النيلية

ترخيص رحلات المراكب
ترخيص رحلات المراكب النيلية

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 لسنة 2022 الصادر بالامتناع عن السماح بترخيص المركبات الخاصة بـ"الرحلات الداخلية" إلا بعد الحصول على خطاب من جهاز النقل البري للحكم بجلسة 23 يوليو المقبل.

حملت الدعوى رقم 77/30356، وأقيمت من محيي الدين صبحي مصطفى و421 آخرين من أصحاب المراكب، والتي يطالبون فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير النقل بصفته، مدير الإدارة العامة للمرور بصفته، ورئيس جهاز النقل البري الداخلي والدولي.

الرحلات الداخلية المركبات الخاصة الدعوى الحكم ترخيص مجلس الدولة

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