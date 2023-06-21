الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. والعودة للانعقاد 9 يوليو

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، على أن تعود للانعقاد مجددًا في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق التاسع من يوليو المقبل.       

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل الإسراع في عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.

كما تسهم هذه الاتفاقية في دعم صناعة الفضاء في مصر والتي سيكون لها دورا بارزا في دعم الاقتصاد القومى من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الإفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

ويعد إنشاء وكالة فضاء إفريقية خطوة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المعتمدة على المعرفة في إفريقيا، بعد نجاح مصر في استضافة مقر الوكالة تأكيد لمكانة مصر فى القارة الأفريقية والمراهنة الإفريقية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر فى مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في القارة.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب رئيس الجمهورية مصر العربية الفضاء الإفريقية

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