مركز شباب بيلا بكفر الشيخ يستقبل مبادرة "اعرف قدر نبيك"

بحضور 150 شابًا وفتاة..

استقبل مركز شباب بيلا، مبادرة «اعرف قدر نبيك» بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ، بمشاركة 150 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز شباب بيلا.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مبادرة "اعرف قدر نبيك" من المبادرات السامية التي تهدف إلى التعريف بقدر نبينا محمد وعظيم قدره واتباع هديه، موضحًا أن المبادرة جاءت بحضور فضيلة الشيخ فرحات عبدالسلام، عن قدر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل في بيته مع زوجاته وأبنائه وأنّ الله سبحانه وتعالى قد أعطى جوامع الكلم للنبي الكريم.

وانطلقت المبادرة من مركز شباب بيلا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة التنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات المديرية وبحضور محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.