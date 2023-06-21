الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسامة ربيع: تدشين 10 قاطرات لدعم مرفق قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "طلبنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين 4 قاطرات، ولكنه وجّه بتدشين 10 قاطرات بالتعاون مع القطاع الخاص، بقوة 90 شد للقاطرة، لتدعيم مرفق قناة السويس".

وقدم ربيع الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر لهيئة قناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والذي انطلق قبل قليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

ويقام المؤتمر بمحافظة السويس، كما تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء جولة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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