الجيش السوداني يدمر معدات وأسلحة متنوعة لـ"الدعم السريع" في أم درمان

بعد انتهاء الهدنة

أكدت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، أن قوات العمل الخاصة بالجيش دمرت قوات المتمردين (الدعم السريع) في عمليات تمشيط واسعة جرت اليوم.

ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لقطات مصورة تظهر انتصارات القوات المسلحة السودانية في منطقة أم درمان والاستيلاء على أسلحة ومركبات لقوات الدعم السريع وتمشيط العديد من المناطق والاحتفال باستعادتها مع المواطنين.

وتجددت الاشتباكات في عدة مناطق بالخرطوم صباح اليوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة التي تمت بوساطة أمريكية - سعودية.

واندلعت أعمال القتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.