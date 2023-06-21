الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد انتهاء الهدنة

الجيش السوداني يدمر معدات وأسلحة متنوعة لـ"الدعم السريع" في أم درمان

السودان
السودان

أكدت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، أن قوات العمل الخاصة بالجيش دمرت قوات المتمردين (الدعم السريع) في عمليات تمشيط واسعة جرت اليوم.

ونشرت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لقطات مصورة تظهر انتصارات القوات المسلحة السودانية في منطقة أم درمان والاستيلاء على أسلحة ومركبات لقوات الدعم السريع وتمشيط العديد من المناطق والاحتفال باستعادتها مع المواطنين. 

وتجددت الاشتباكات في عدة مناطق بالخرطوم صباح اليوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة التي تمت بوساطة أمريكية - سعودية.

واندلعت أعمال القتال في المدن الثلاث بمنطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

txt

المفوض الأممى لشئون اللاجئين: 500 ألف شخص فروا من السودان حتى الآن

السودانية السودان الدعم السريع القوات المسلحة أم درمان

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

أسامة ربيع: 35% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال 2022/ 2023

أسامة ربيع: نخطط لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس حتى 2025

جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية

تأجيل محاكمة مقاول نصب على مواطنين فى مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله