الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المفوض الأممى لشئون اللاجئين: 500 ألف شخص فروا من السودان حتى الآن

لاجئين
لاجئين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين أعلن عن أن أكثر من 500 ألف شخص فروا من السودان ومليونين نزحوا داخليًا حتى الآن.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين، الذي يعود إلى 4 ديسمبر 2000، عندما أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار 55/76، يهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي حول العدد المتزايد للاجئين في جميع أنحاء العالم، والاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وقد ثمنت مصر الشعار الذي أطلقته المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ هذا العام، "الأمل بعيدًا عن الديار من أجل عالم أكثر شمولًا للاجئين"، وتعتبره بمثابة دعوة عامة لدعم اللاجئين ومساعدتهم والدول المستضيفة لهم لإعادة بناء حياتهم، حتى يتسنى لهم العودة بشكل طوعي وآمن إلى أوطانهم عندما تسمح الظروف بذلك.

وتعيد مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء، من خلال منظور شامل يراعي التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي، كما تشدد على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين، ودعم الدول المضيفة لهم، انطلاقًا من مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات، وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية على صفحتها في "فيسبوك".

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