الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مها زكريا: نتوقع العديد من الاتفاقيات التجارية مع الجزائر بعد غياب 8 سنوات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت مها زكريا، وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري المصري، إن العلاقات المشتركة بين مصر والجزائر كبيرة وتشهد تقاربا سياسيا، حيث تم إعداد 3 زيارات رئاسية العام الماضي وانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بعد توقف 8 سنوات، حيث تم عقد منتدى واجتماع للجانب المصري والجزائري وتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة بجانب 20 اتفاق ثنائي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقل البحرى.

جاء ذلك خلال استقبال جمعية رجال الأعمال المصريين وفدا جزائريا لبحث سبل التعاون مع أكتر من 300 شركة جزائرية. 

وأكدت زكريا تطور حجم التجارة بين مصر والجزائر إلى 900 مليون دولار في 2022 بزيادة 25% عن 2021، لافتة إلى أن الجانبان يأملان في أن تصل حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ووعلى مستوى الاستثمار المشترك، قالت زكريا إن الجزائر تعد من أهم دول المغرب العربي في جذب استثمارات الشركات المصرية والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بنحو 55 مليون دولار استثمارات جزائرية في مصر.

وتابعت أن الاقتصاد الجزائري يشهد تغيرا إيجابيا على المستوى الاقتصادي وكذلك جذب رؤوس الأموال في ظل وجود قانون جديد للاستثمار، موضحة أن الزيارة تأتي بهدف تأسيس شراكات استيراتيحية بين البلدين تستهدف لاقتناص العديد من الفرص. 

 

5 مليار دولار 300 شركة الأعمال المصريين التبادل التجاري التمثيل التجاري الوزير المفوض

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

أسامة ربيع: 35% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال 2022/ 2023

أسامة ربيع: نخطط لإضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس حتى 2025

جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية

تأجيل محاكمة مقاول نصب على مواطنين فى مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله