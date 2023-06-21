مها زكريا: نتوقع العديد من الاتفاقيات التجارية مع الجزائر بعد غياب 8 سنوات

قالت مها زكريا، وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري المصري، إن العلاقات المشتركة بين مصر والجزائر كبيرة وتشهد تقاربا سياسيا، حيث تم إعداد 3 زيارات رئاسية العام الماضي وانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بعد توقف 8 سنوات، حيث تم عقد منتدى واجتماع للجانب المصري والجزائري وتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة بجانب 20 اتفاق ثنائي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقل البحرى.

جاء ذلك خلال استقبال جمعية رجال الأعمال المصريين وفدا جزائريا لبحث سبل التعاون مع أكتر من 300 شركة جزائرية.

وأكدت زكريا تطور حجم التجارة بين مصر والجزائر إلى 900 مليون دولار في 2022 بزيادة 25% عن 2021، لافتة إلى أن الجانبان يأملان في أن تصل حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ووعلى مستوى الاستثمار المشترك، قالت زكريا إن الجزائر تعد من أهم دول المغرب العربي في جذب استثمارات الشركات المصرية والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، وذلك بالمقارنة بنحو 55 مليون دولار استثمارات جزائرية في مصر.

وتابعت أن الاقتصاد الجزائري يشهد تغيرا إيجابيا على المستوى الاقتصادي وكذلك جذب رؤوس الأموال في ظل وجود قانون جديد للاستثمار، موضحة أن الزيارة تأتي بهدف تأسيس شراكات استيراتيحية بين البلدين تستهدف لاقتناص العديد من الفرص.