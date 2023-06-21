جمال بلماضي يكشف تفاصيل مشادته مع لاعب منتخب تونس في ودية «عنابة»

كشف جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن تفاصيل المشاده التى وقعت بينه وبين علي العابدي، لاعب منتخب تونس، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء.

وشهدت الدقيقة 29 من الشوط الأول للمباراة، مشادة بين جمال بلماضي، وعلي العابدي لاعب منتخب تونس، خلال المستطيل الأخضر.

بدأت الأزمة عندما ذهبت الكرة لمقاعد بدلاء منتخب الجزائر، ليحاول بلماضي تعطيل اللعب ما أثار غضب العابدي الذي ركض مسرعا، لخطف الكرة قبل مدرب «الخضر» ونجح بالفعل، ما جعل بلماضي يشتبك معه قبل أن يتدخل الجهازين الفنيين واللاعبين، لإنهاء الأزمة.

وتحدث جمال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن ردة فعله أمام لاعب منتخب تونس: "متأسف على ردة الفعل، هكذا تكون الداربيات المغاربية، صحيح أنها مباراة ودية لكن دخلنا في أجواء رسمية بعض الشيء”.

وأضاف: "بعد الحادثة، تحدثت مع اللاعب وأغلقنا هذا الأمر، وأحيانًا مع تحدث مثل هذه الأمور في تلك المباريات، أؤكد أن تونس تملك خبرة و تجربة ومنتخب مونديالي، لا يقل أهمية من المنتخبات الأخرى، سقطنا في بعض الأخطاء أمام منتخب قوي تكتيكيا وبدنيا”.

وأكد أن المباراة الودية أمام منتخب تونس كانت بمثابة التحضيرية للتحديات المقبلة.

وقال جمال بلماضي:“المباراة التي خضناها أمام تونس، كانت بمثابة استعداد لمباريات تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا”

وأضاف مدرب «الخضر»: “لا أملك فرص لتضييع الوقت. ننتظر القرعة المقبلة، نركّز كثيرا لمواجهة المنتخبات الإفريقية العشرة الأوائل”.

وتابع بلماضي:”نسعى لتقديم مباريات جميلة في قادم المواعيد، استعدادا للتحديات المقبلة".

وكان المنتخب الجزائري، قد تعادل مع نظيره التونسي، بهدف لمثله، في المباراة الودية الدولية، التي جمعتهما يوم أمس، على ملعب (19 مايو) بمدينة عنابة، في إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية المقبلة.