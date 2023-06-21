الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قراران لمحافظة كفر الشيخ بتعديل مخطط قرية الساحل القبلي ومدينة الرياض

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

نشرت الوقائع الرسمية قرارى محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 505 لسنة 2023 رقم 1053 لسنة 2023 بتعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الساحل القبلي التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي مركز بلطيم وتعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 505 لسنة 2023 بتاريخ 11-3-2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 2-3-2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 6-2-2023 والمتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الساحل القبلى - التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى - مركز بلطيم 15-11-2022؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

 قـــــرار: مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الساحل القبلى - التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى - مركز بلطيم.

كما صدر قرارمحافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1053 لسنة 2023 بتاريخ 5-6-2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 4-6-2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18-5-2023 المتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

 

الوقائع الرسمية اليوم قرارى محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 505 لسنة 2023 قرارى محافظة كفر الشيخ رقم 1053 لسنة 2023 إعداد المخططات التفصيلية مركز بلطيم مدينة الرياض

الأكثر قراءة

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى "عربى الثانوية العامة" مرتفعة ومبشرة

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

رئيس هيئة قناة السويس: 7 مشروعات لتطوير المجرى الملاحى

محافظ القاهرة يشدد على مديرية الأوقاف تطهير أماكن صلاة العيد

أسامة ربيع: تنفيذ 10 جراجات بقناة السويس وتطوير المدخلين الشمالى والجنوبى

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال المرافق بمنطقة بيت الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله