قراران لمحافظة كفر الشيخ بتعديل مخطط قرية الساحل القبلي ومدينة الرياض

نشرت الوقائع الرسمية قرارى محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 505 لسنة 2023 رقم 1053 لسنة 2023 بتعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الساحل القبلي التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي مركز بلطيم وتعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 505 لسنة 2023 بتاريخ 11-3-2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 2-3-2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 6-2-2023 والمتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الساحل القبلى - التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى - مركز بلطيم 15-11-2022؛ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرار: مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الساحل القبلى - التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى - مركز بلطيم.

كما صدر قرارمحافظة كفر الشيخ قـرار رقم 1053 لسنة 2023 بتاريخ 5-6-2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 4-6-2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18-5-2023 المتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.