سقوط تشكيل عصابي سرق 4 سيارات بالمعادي

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى بعد سرقة 4 سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة المعادى.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهمـا ضبط جميع السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.