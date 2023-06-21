الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الشباب المصري يتقدم بمذكرة لوزير الرياضة لدعم هنا جودة

محمد ممدوح
محمد ممدوح

تقدم اليوم مجلس الشباب المصري بمذكرة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخصوص اعتذار البطلة المصرية هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة والمصنفة عالمياً عن المشاركة في بطولة إفريقيا للناشئات بالمغرب.

وأوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عن قيام المجلس برفع مذكرة لوزير الشباب والرياضة للتدخل بحكم مسئوليته السياسية والتنفيذية عن النشاط الرياضي في مصر.

 وأضاف ممدوح أن ما حدث مع هنا جودة سبب حالة كبيرة من اللغط وعدم الوضوح على منصات التواصل الاجتماعي وان للأسف انتشار ظاهرة عدم دعم الأبطال المصريين تتنافى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تلتزم من خلالها الدولة المصرية وفقاً للمحور الثالث منها والخاص بحقوق الشباب استناداً على مواد الدستور المصري والذي ينص على التزام الدولة المصرية برعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم وتمكينهم.

وأكد رئيس مجلس الشباب المصري أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة تسعى لدعم وتمكين المتميزين من الشباب ومنهم الابطال الذين يساهمون في رفع اسم مصر في المحافل الدولية ولكن ماحدث مع هنا جودة يتنافى مع كافة الجهود المبذولة من دعم الشباب.

 وأوضح ممدوح ان رئيس الجمهورية داعم بشكل واضح للشباب في كافة القطاعات ولكن للأسف هناك بعض التصرفات التي تحدث لا تتفق مع هذه التوجيهات ويكفي ما حدث منذ أسابيع قليلة من تدخل الرئيس في قضية لاعب المصارعه احمد بغدودة ونطالب بشكل واضح وزير الشباب والرياضة بالحفاظ على أبطال مصر ودعمهم دعماً يليق بحجم إسهاماتهم ويليق بحجم الجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة لتعزيز مشاركة الشباب عقب ثورة الثلاثين من يونيو حيث لا يليق أن نرى ابطال مصر يتركون أحلامهم أو يتنازلون عن الجنسية المصرية ويرفعون الوان اعلام بلاد أخرى في مواجهة وطنهم.

الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري للتنمية هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز حقوق الشباب والمشهرة بموجب أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وتعديله بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.

إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إكتشاف مواهبهم التواصل الاجتماعي الدكتور محمد ممدوح الشباب والرياضة الوطنية لحقوق الانسان

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