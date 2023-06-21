الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: لدينا 16 محطة مراقبة.. وأكثر من 9 محطات تعمل بالطاقة النظيفة

جريدة الدستور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه في قمة المناخ "كوب 27"، تم الإعلان عن أن قناة السويس ستكون قناة خضراء بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، والذي انطلق قبل قليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

وأضاف ربيع: "لم نقف عند هذا الحد، لدينا 16 محطة مراقبة وكنترول للسفن بطول القناة بالكامل للسيطرة على السفن".

وتابع: "هذه المحطات تحولت للعمل من الطاقة العادية للطاقة النظيفة بالرياح والشمس، وحاليًا أكثر من 8 أو 9 محطات تعمل بالطاقة النظيفة".

واستكمل: "أيضًا سيارات المرشدين بالكامل أصبحت تعمل بالغاز بدلًا من الوقود العادي".

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