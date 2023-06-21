"ريفو بقت موضة قديمة".. منصة WATCH IT تطلق أول حلقتين من "ريفو 2" ببداية مشوقة

أطلقت منصة WATCH IT، قبل قليل، أول حلقتين من الجزء الثاني من مسلسل ريفو المنتظر منذ فترة بعد النجاح الكبير للجزء الأول خلال العام الماضي وتحقيقه انتشارًا كبيرًا وسط مطالبات بتصوير الجزء الثاني على مدار الفترة الماضية.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

وبدأت حلقات العمل بداية قوية ومشوقة من خلال بدء «مريم» التي تقدم دورها الفنانة الشابة ركين سعد رحلتها للبحث عن الجزء المفقود من حكاية والدها مع الفريق الغنائي الشهير «ريفو» ويأخذنا المسلسل إلى عالم «الفلاش باك» عام 1998، حيث الأيام الأخيرة للفريق الغنائي الشهير ريفو تحت عنوان «ريفو بقت موضة قديمة».

ويكشف المسلسل خلال الحلقات القادمة عن الكثير من التفاصيل والأسئلة التي طرحها الجمهور حول كل أعضاء الفريق الغنائي، وما الذي أدى بهم إلى النهاية التي عرضت خلال الجزء الأول، حيث يشرح الجزء الثاني الكثير من التفاصيل التي لم تعرض في الجزء الأول.

مواعيد عرض مسلسل ريفو

يعرض مسلسل ريفو صباح كل أربعاء بواقع حلقتين في تمام الساعة العاشرة صباحا ومن المقرر عرض الحلقات العشر الخاصة بالجزء الثاني على مدار 5 أسابيع، ويقدم الفريق الغنائي ريفو في المسلسل عددا من الأغنيات على مدار الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل ريفو

يشارك في بطولة مسلسل ريفو عدد كبير من النجوم والشباب على رأسهم المطرب الشاب أمير عيد، وبمشاركة كل من تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل والمسلسل من إنتاجات منصة WATCH IT الأصلية، حيث حرصت المنصة على تقديم محتويات جديدة ومختلفة خلال الفترة الماضية.