رئيس هيئة قناة السويس: نقدم خدمة مد السفن بالوقود بالدولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إننا لا نريد الاعتماد على قناة السويس كمجرى ملاحي فقط، فهناك خدمات أخرى نقدمها.

وأضاف "ربيع" خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: نقدم خدمات مثل مد السفن بالوقود، وهي خدمة لم تكن موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن السفن كانت تنتظر حتى تصل الشارقة أو سنغافورة والخدمة تعمل حاليًا.

وتابع "كل الخدمات المقدمة تساهم في جذب السفن لقناة السويس، والسفن تقف في منطقة الانتظار لتجنب تضييع الوقت"، موضحًا أن مد السفن بالوقود يكون بالدولار مما يمثل عائدًا مهمًا لقناة السويس.

واستكمل:"لدينا أيضًا خدمة جمع المخلفات بالتعاون مع شركة يونانية، وسنجمع المخلفات من السفن قبل دخولها قناة السويس سواء من الجنوب أو الشمال، بالإضافة إلى تدوير هذه المخلفات".