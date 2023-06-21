ربيع: مرور 72 سفينة يوميا من الممر الملاحي لقناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبي، معلقًا بأنه “هو الأمان”.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن تقديم خدمة للعملاء جعل أنظار العالم تتجه نحو قناة السويس خاصة بعد حادثة إيفر جيفن.

وتابع أن المجهود التي تم بذله في حادثة إيفر جيفن والنجاح الذي تم تنفيذه في تحريكها لاتجاها الصحيح، كان يتمثل في تقديم خدمات لتوكيلات والخطوط الملاحية مما جعل الممر الملاحي يجذب عدد أكبر من السفن، لتصبح عدد مرور السفن في اليوم الواحد فقط لا يقل عن 70 لـ 72 سفينة يوميا.

ويشمل المؤتمر الصحفي عرضًا تقديميًا من الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، يليه بدء فعاليات استقبال تساؤلات الصحفيين، على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.