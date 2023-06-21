أسامة ربيع يكشف أهمية مشروع ازدواج قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن مشكلة السفينة إيفرجيفن أشعرتنا بأهمية عملية ازدواج قناة السويس.

وأضاف رئيس الهيئة: أن عملية الازدواح مفيدة عندما نتحدث أن عدد السفن كان قبل الازدواج من 40 إلى 45 سفينة يوميًا لكن الآن، تتراوح من 70 و75 في اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقد هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس؛ للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.